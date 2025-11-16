Streit über die Rente Reiche springt der Jungen Union bei

Katherina Reiche: Die Wirtschaftsministerin gibt vor ihrer Abreise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar eine Erklärung ab.

In der Union läuft eine hitzige Debatte über die Rente. Jetzt hat sich auch die Wirtschaftsministerin dazu geäußert.

Die CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat sich im innerparteilichen Streit über das geplante Rentenpaket hinter die Junge Union gestellt. Die 52-Jährige erklärte kurz vor ihrer Abreise in die Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin auf die Frage eines Journalisten, dass die Rente reformiert werden müsste. Zu den notwendigen Schritten gehöre etwa, dass die Zeit, die Menschen insgesamt im Beruf verbringen, länger werden müsse. Außerdem dürfe die umlagefinanzierte Rente nicht zu einer weiteren Belastung der Lohnnebenkosten führen. Insofern habe die Junge Gruppe recht.

Hintergrund ist ein Streit über das geplante Rentenpaket der schwarz-roten Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag hat sie vereinbart, bis 2031 die Haltelinie für das Rentenniveau bei 48 Prozent – also das Absicherungsniveau der Rente im Verhältnis zu den Löhnen – zu verlängern. In dem vom Kabinett und damit auch von Kanzler Friedrich Merz (CDU) beschlossenen Rentengesetzentwurf ist vorgesehen, dass auch nach 2031 das Rentenniveau um rund einen Prozentpunkt höher als im geltenden Recht liegen soll.

Die Junge Gruppe der Unionsabgeordneten im Bundestag monierte, dass das nicht im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei und 118 Milliarden Euro zusätzlich kosten würde. Sie drohte deswegen, dem Gesetz nicht zuzustimmen.

Union streitet über die Rente

Zustimmung für diese Kritik kam zuvor bereits von der Senioren-Union. Deren Vorsitzender Hubert Hüppe sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: "Die Sorgen der jungen Generation sind berechtigt, insbesondere mit Blick auf die Finanzierung der Rente und den demografischen Wandel." Er betonte jedoch auch, es gehe nicht um einen parteiinternen Streit, sondern um die Suche nach einer tragfähigen Lösung.

Merz hatte die Kritik des Parteinachwuchses am Wochenende beim Deutschlandtag der Jungen Union in Rust zurückgewiesen. "Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettbewerb gewinnen?", sagte er dort. Die Junge Gruppe solle sich konstruktiv in die Rentendebatte einbringen, statt das bestehende Konzept pauschal abzulehnen. Merz stellte zugleich klar, dass er dem Gesetzentwurf im Bundestag zustimmen werde.

Junge Union warnt vor Folgekosten

Die Junge Gruppe um ihren Sprecher Pascal Redding hatte zuvor erklärt, dem Gesetz in seiner aktuellen Form nicht zustimmen zu wollen. Sollte es dabei bleiben, könnte die Regierungskoalition ihre knappe Mehrheit verlieren. Die Gruppe besteht aus 18 jungen Abgeordneten der Union. Auch JU-Chef Johannes Winkel forderte auf dem Parteitag, das Rentenpaket dürfe "auf keinen Fall so kommen".