Von Daniel Mützel , Carsten Janz Aktualisiert am 20.11.2025

Wolfram Weimer mit Ehefrau: Auf einmal in der Defensive. (Quelle: IMAGO/Robert Schmiegelt/imago-images-bilder)

In die Affäre um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kommt Bewegung. Nun tritt auch seine Co-Gesellschafterin, seine Ehefrau Christiane Goetz-Weimer, von einer bedeutenden Auszeichnung zurück.

Die Ehefrau von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, Christiane Goetz-Weimer, hat die Annahme des Bayerischen Verfassungsordens 2025 abgelehnt. In einer Erklärung, die die Pressestelle des Bayerischen Landtags t-online auf Anfrage geschickt hat, lässt Goetz-Weimer ausrichten: "Ich empfinde es als große Ehre, dass mich der Ordensbeirat des Bayerischen Landtags für den Verfassungsorden 2025 vorgeschlagen hat. Diese hohe Auszeichnung hätte ich gerne am 4. Dezember entgegengenommen."

Es stehe aber zu befürchten, dass die aktuelle Diskussion um den Ludwig-Erhard-Gipfel alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen werde. "Deswegen habe ich mich entschieden, von der Annahme des Bayerischen Verfassungsordens in diesem Jahr abzusehen." Sie wolle die Bühne lieber den anderen Ordensträgerinnen und Ordensträgern überlassen, die sich vielfach jahrzehntelang für das Gemeinwohl engagiert hätten, so Goetz-Weimer weiter.

Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner erfolgt. Der Bayerische Verfassungsorden gilt als eine der höchsten Auszeichnungen im Freistaat Bayern. Er wird nur selten verliehen und soll Personen ehren, die sich besonders um die Grundsätze der Verfassung des Freistaates Bayern verdient gemacht haben.

Affäre um Weimer weitet sich aus

Zuvor ist durch Recherchen des Portals "Apollo-News" bekannt geworden, dass die Veranstalter des Ludwig-Erhard-Gipfels Unternehmen gegen Geld exklusiven Zugang zu Bundesministern bieten. In den offiziellen Verkaufsunterlagen ist von buchbaren "Paketen" von bis zu 80.000 Euro die Rede. Das Paket "Mont Blanc" wirbt etwa mit der Gelegenheit, "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger" nehmen zu können. Die Unterlagen liegen t-online vor.

Veranstalter des Ludwig-Erhard-Gipfels ist die Weimer Media Group. Der heutige Kulturstaatsminister im Bundeskanzleramt, Wolfram Weimer, war bis zum Eintritt in das Kabinett Merz Geschäftsführer der Weimer Media Group. Danach hatte er diese Position aufgegeben und öffentlich verkündet, dass er sich komplett aus dem Unternehmen zurückgezogen habe. Doch dies war offensichtlich nicht der Fall. Denn Weimer hatte seine Anteile an der Weimer Media Group nicht verkauft, immerhin 50 Prozent gehörten ihm weiter. Die Gesellschaftsanteile teilte er sich mit seiner Frau Goetz-Weimer. Das belegen Handelsregisterauszüge.