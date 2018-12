Abschied vom CDU-Vorsitz

Darum bekam Merkel einen Taktstock geschenkt

07.12.2018, 17:12 Uhr | dpa, dru

Angela Merkel tritt ab von der Spitze der CDU. Ihren Taktstock reicht sie weiter an Annegret Kramp-Karrenbauer. Zum Abschied schenkte ihr die CDU – na klar – einen Taktstock.

Die "Bild"-Zeitung nannte sie einst die "Dirigentin Europas". Auf internationalen Gipfeln gilt Angela Merkel als wichtige Taktgeberin – besonders seit sich die USA unter Donald Trump von dieser Rolle zurückgezogen haben. Da passt es, dass die Kanzlerin zum Abschied nach 18 Jahren CDU-Vorsitz einen Taktsock geschenkt bekam.

Nicht irgendeinen: Nein, einen Taktstock von Stardirigent Kent Nagano. Mit diesem dirigierte der US-Amerikaner am Rande des G20-Gipfels 2017 in Hamburg für die Staatsgäste Beethovens Neunte. In einer Widmung bezeichnet Nagano Merkel als "die wichtigste Dirigentin der Weltpolitik."

Rede auf Parteitag - CDU verabschiedet Angela Merkel als Parteichefin Rede auf Parteitag CDU verabschiedet Angela Merkel als Parteichefin Angela Merkel hat ihre letzte Rede als Parteichefin der CDU gehalten. Sie versuche mit ihrem Abgang als die Basis dafür zu legen, dass die Partei als "Volkspartei der Mitte" auch künftig erfolgreich sein könne. Video

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, der den in einem Rahmen gefassten Stock überreichte, erinnerte an Merkels Erfolge als Bundeskanzlerin und ihre lange Zeit an der Spitze der Partei. "Als Angela Merkel den Vorsitz dieser Partei übernahm, hatten wir noch die D-Mark." Noch nicht gegeben habe es dagegen Smartphones, Whatsapp oder Instagram. Und die Entwicklungen und Krisen, die auch zu Flucht und Vertreibung geführt hätten, seien nicht absehbar gewesen.

Merkel habe die Herausforderungen gemeistert, sagte Bouffier. "Nicht jede Entscheidung fand immer überall nur Beifall." Aber immer seien sie von allergrößter Bedeutung für Deutschland gewesen. Er wünschte Merkel weiter "Kraft und Fortune" für ihr Amt als Bundeskanzlerin.

Der Parteitag in Hamburg und die Wahl eines Nachfolgers seien deshalb auch kein Abschied, sagte Bouffier. "Das ist heute Anlass für Dank, für Anerkennung und Hochachtung für eine in dieser Zeit beispiellose Leistung."