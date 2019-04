Staatsschutz ermittelt

Werbefahrzeuge der AfD in Essen abgebrannt

18.04.2019, 09:27 Uhr | dpa, AFP

Im Ruhrgebiet ermittelt der Staatsschutz wegen Brandstiftung: Drei Werbeautos der AfD sind in der Nacht angezündet worden. Nun werden Zeugen gesucht.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Essen drei Werbefahrzeuge der AfD angezündet. Ein Zeuge informierte die Polizei über den Brand auf einem Hof, wo die Autos abgestellt waren, wie die Beamten in der Ruhrgebietsstadt mitteilten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. "Warum die Autos genau da abgestellt waren, ist Teil der Ermittlungen", sagte ein Polizeisprecher.







Umgehende Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus, der Staatsschutz ermittelt. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht. Die Polizei bat mögliche Zeugen, sich zu melden.