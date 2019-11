"Schlüsselfigur in Europa"

Ex-SPD-Chef Gabriel wird Berater bei Denkfabrik Eurasia Group

12.11.2019, 18:07 Uhr | AFP

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel wechselt von der Politik in die Wirtschaft: Als "Experte für europäische Angelegenheiten" soll der ehemalige Vizekanzler und Außenminister nun eine Denkfabrik aus New York beraten.

Der ehemalige Chef der SPD Sigmar Gabriel wird Berater bei der US-Denkfabrik Eurasia Group. Als "Experte für europäische Angelegenheiten" werde der Ex-Minister "Einblicke in die sich rasant verändernde politische Landschaft der Region" geben, teilte das Unternehmen mit Sitz in New York am Dienstag mit. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über den neuen Job berichtet.

Eurasia-Chef Ian Bremmer bezeichnete Gabriel in der Mitteilung als "Schlüsselfigur in europäischen und globalen Angelegenheiten". Er habe von dem Politiker über die Jahre viel gelernt.



Gabriel wird in der auf Englisch verfassten Firmenmitteilung mit den Worten zitiert, er freue sich darauf, seine "Erfahrungen aus erster Hand zu benutzen, um Kunden dabei zu beraten, sich im aktuellen, herausfordernden geopolitischen Umfeld zu bewegen".

In den vergangenen Wochen war spekuliert worden, Gabriel werde neuer Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Vor einer Woche erklärte er jedoch, dass er aufgrund anderer Aufgaben dafür nicht zur Verfügung stehe.