Staatsschutz ermittelt

AfD-Politiker angegriffen und verletzt

12.12.2021, 16:12 Uhr | dpa

Ein Landtagsabgeordneter der AfD in Mecklenburg-Vorpommern wurde durch mehrere Tritte verletzt. Dabei erlitt er mehrere Blutergüsse. Die Partei reagiert entsetzt.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Michael Meister ist nach Angaben der Polizei in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) von zwei unbekannten Männern angegriffen und verletzt worden. Zunächst hätten die Täter den Politiker am Samstagabend beleidigt und ihm dann in den Oberkörper getreten, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Weitere Angriffe habe Meister abwehren können. Er habe ein Krankenhaus aufgesucht und die Polizei informiert. Die für politische Straftaten zuständige Staatsschutzabteilung der Rostocker Polizei übernahm die Ermittlungen.

AfD-Fraktion verurteilt Angriff

Die AfD-Landtagsfraktion teilte am Sonntag mit, die Täter seien Meister in den Rücken gesprungen und hätten dabei gerufen: "Du AfD Nazischwein." Meister habe Blutergüsse erlitten, werde aber am Montag wieder seiner politischen Arbeit nachgehen.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer verurteilte den Angriff der Mitteilung zufolge: "Wo sind wir eigentlich hingekommen in diesem Land, wenn Abgeordnete auf offener Straße wegen ihrer Parteimitgliedschaft angegriffen werden?"