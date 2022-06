Ob das genügen wird, hängt allerdings maßgeblich davon ab, wer gegen Chrupalla kandidiert.

Alice Weidel und Alexander Gauland: Der Ehrenvorsitzende empfiehlt Alice Weidel an der Seite von Chrupalla fĂĽr den Vorsitz. (Quelle: F. Kern/Future Image/imago-images-bilder)

Norbert Kleinwächter: Volle Front gegen Chrupalla

Einer seiner Gegner ist das genaue Gegenteil von Chrupalla: Norbert Kleinwächter, 36 Jahre alt, eigentlich Lehrer, redegewandt, auf Meuthen-Kurs. Es brauche einen neuen Stil in der AfD, sagt er t-online. "Wir sind Liberale und Konservative, das müssen wir auch wieder im Habitus, in der Kommunikation nach außen tragen."

Kleinwächter gilt als ausgewiesener Gegner von Chrupallas "Anything goes"-Führung. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag hat er es gewagt, an einer mit Putin-PR gespickten Rede des Parteikollegen Steffen Kotré öffentlich Kritik zu üben. In der Fraktion war der Ärger groß, auch wenn einige so denken wie Kleinwächter. Die Folge: Sondersitzungen, Diskussionen über Sanktionsmaßnahmen – für Kotré wie Kleinwächter.

Norbert Kleinwächter: Er gilt als gewandter Redner. (Quelle: Gabsch/Future Image/imago-images-bilder)

Der Pro-Putin-Kurs, den im Osten viele führende AfDler seit Beginn des Ukraine-Krieges vertreten, ist Kleinwächter zurzeit der größte Dorn im Auge. Sein Wahlkreis liegt zwar in Brandenburg, er ist aber durch und durch westlich sozialisiert: Er ist in Bayreuth aufgewachsen, studierte in den USA, spricht gut und gerne Englisch. Seine Veranstaltungen kündigt er gerne hochtrabend im "amerikanischen Format" an.

Kleinwächter würde sich als Vorsitzender nicht nur gegen Russland-Flirts stemmen, er will die Partei auch für die Medien öffnen. Traditionell haben besonders die radikalen Kräfte keinerlei Interesse an einer Zusammenarbeit mit Journalisten. Die sind in ihren Augen oft sogar ein Problem, das es zu bekämpfen gilt. Kleinwächter sieht das anders: Er will mehr Pressekonferenzen veranstalten, mehr Pressemitteilungen verschicken, den Kontakt zu Journalisten enger halten – in der Hoffnung, dass endlich nicht mehr nur die Skandale, sondern auch die Inhalte der AfD in den Zeitungen landen.