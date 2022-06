"Dieser Kurs führt unweigerlich in die rechtsextremistische Ecke"

Der "gärige Haufen" war bisher nicht das Problem der AfD, sondern ihr Erfolgsrezept: Sie hat gerade vom Schwebezustand zwischen ihren Lagern gelebt, von der Unentschiedenheit zwischen beiden Richtungen. So konnte sie Protest jedweder Art einsammeln. Es hat deswegen mindestens zwei AfDs gegeben – die Ost-AfD und die West-AfD. Das war ein nicht aufhebbares Dilemma für die Partei. Wenn sich die AfD nunmehr weiter radikalisiert, ist es damit vorbei, dann wird sie zu einer reinen Ost-Partei.

Für die westdeutsche Wählerschaft verliert die AfD zunehmend an Wählbarkeit. Sie hat dort vom Protest zuerst gegen die EU-Politik und den Euro, dann gegen die Migrationsdynamik nach 2015 gelebt. Doch schon vom Protest gegen die Corona-Maßnahmen konnte sie in der Pandemie nicht so stark profitieren, weil andere Bewegungen dasselbe Thema bedienten.