Grüne holen SPD ein Neue Umfrage: AfD steht vor der Union

Von t-online Aktualisiert am 12.08.2025 - 14:17 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Tino Chrupalla, Alice Weidel (Archivbild): Die AfD-Chefs haben mit Blick auf die Umfragewerte Grund zur Freude. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON)

Die Umfragekrise von Schwarz-Rot geht weiter. Nun hat die AfD die Union überholt. Und auch die SPD erleidet einen Rückschlag.

Die AfD liegt in einer neuen Umfrage allein an der Spitze. Sie erreicht erneut ihren Rekordwert von 26 Prozent, zeigt eine Befragung des Umfrageinstituts Forsa für RTL und ntv.

Die Partei steigerte ihren Wert damit im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt. Die Union, die in der vergangenen Woche noch gleichauf mit der AfD lag, verlor dagegen einen Prozentpunkt und liegt nun bei 24 Prozent.

Die Grünen legen dagegen um einen Prozentpunkt auf 13 Prozent zu und stehen jetzt gleichauf mit der SPD, bei der es keine Veränderung gibt. Die Linke verliert dagegen einen Prozentpunkt, sodass die Partei jetzt bei elf Prozent liegt. BSW und FDP würden es mit vier beziehungsweise drei Prozent weiterhin nicht in den Bundestag schaffen.

Derweil ist die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz deutlich gesunken. Lediglich 29 Prozent sind mit seiner Arbeit noch zufrieden – ein Rückgang von drei Prozentpunkten.