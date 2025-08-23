Auch Linke im Aufwind Umfrage: AfD zieht mit Union gleich

Tino Chrupalla und Alice Weidel (Archivbild): Die AfD ist weiter obenauf. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die AfD befindet sich weiter im Aufwind. Eine neue Umfrage sieht die Partei gemeinsam mit der Union auf Platz Eins.

In einer neuen Umfrage ist die AfD mit der Union gleichgezogen. Laut einer Erhebung des Umfrageinstituts Insa für die "Bild" kämen beide Parteien auf 25 Prozent, wenn am Sonntag die Bundestagswahl wäre. Das bisher letzte Mal lagen beide Parteien bei einer Insa-Umfrage Anfang Mai gleichauf.

Aktuell liegen sowohl die Union als auch die AfD bei 25 Prozent, nachdem CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt verloren haben. Dahinter folgt unverändert die SPD mit 15 Prozent.

Die Linke konnte dagegen zwei Prozentpunkte hinzugewinnen und liegt mit elf Prozent jetzt gleichauf mit den Grünen, bei denen es keine Veränderung gibt. Das gilt auch für das BSW und die FPD, die mit vier und drei Prozent weiterhin den Einzug in den Bundestag verpassen würden.