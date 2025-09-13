t-online - Nachrichten für Deutschland
Sonntagstrend: CDU/CSU und SPD büßen ein – AfD unverändert

Koalition auf Tiefstand
Union und SPD büßen in Umfrage ein

Von afp
13.09.2025 - 11:51 UhrLesedauer: 1 Min.
Lars Klingbeil und Friedrich MerzVergrößern des Bildes
CDU-Chef Friedrich Merz (r.) und SPD-Chef Lars Klingbeil (Archivbild): Beide Parteien haben verloren. (Quelle: Niklas Treppner/dpa/dpa-bilder)
Es läuft weiter nicht gut für die schwarz-rote Koalition. In einer neuen Umfrage verlieren beide Parteien an Zustimmung.

Die schwarz-rote Koalition fällt im aktuellen "Sonntagstrend" für die "Bild am Sonntag" auf einen neuen Tiefstand. In der am Samstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa verliert die Union einen Prozentpunkt zur Vorwoche und kommt auf 25 Prozent. Die SPD büßt ebenfalls einen Punkt ein, sie steht nun bei 14 Prozent. Zusammen kommen Union und SPD damit auf 39 Prozent – ein Tiefstand im "Sonntagstrend" seit der Bundestagswahl am 23. Februar.

Die AfD liegt unverändert bei 25 Prozent und damit gleichauf mit CDU/CSU. Auch die Grünen mit zwölf und die Linke mit elf Prozent halten ihre Werte aus der Vorwoche. Weiterhin nicht im Bundestag vertreten wären das BSW mit vier und die FDP mit drei Prozent. Auf sonstige Parteien entfallen sechs Prozent.

Für den "Sonntagstrend" befragte das Institut Insa vom 08. bis 12. September 1204 Menschen. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 2,9 Prozentpunkten.

  • Nachrichtenagentur AFP
