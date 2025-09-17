t-online - Nachrichten für Deutschland
AfD überholt CDU/CSU in Umfrage: Zuwachs auch für SPD

Zum ersten Mal
AfD überholt Union in neuer Umfrage

Von dpa
Aktualisiert am 17.09.2025 - 11:33 UhrLesedauer: 1 Min.
Freude bei Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archivbild): Die AfD legt zu. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
Weiterer Erfolg für die AfD: In einer neuen Umfrage liegt die Partei erstmals vor der Union. Die SPD legt ebenfalls zu.

Die AfD überholt die Union zum ersten Mal in einer Umfrage des Instituts YouGov. Wenn am Sonntag die Bundestagswahl wäre, würden 27 Prozent der Befragten die AfD wählen – damit legt die Partei zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Umfrage im Vormonat zu. CDU/CSU verlieren einen Prozentpunkt und kommen auf 26 Prozent. In Umfragen weiterer Umfrageinstitute lag die AfD zuletzt gleichauf oder dicht hinter der Union.

Auf dem dritten Platz liegt mit 15 Prozent der Koalitionspartner SPD (+1). Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und fallen auf elf Prozent. Für die Linke würden aktuell neun Prozent der Befragten ihr Kreuz machen (-1).

Das BSW würde es mit fünf Prozent in den Bundestag schaffen (Wert unverändert), die FDP würde mit 4 Prozent (+1) weiter nicht einziehen. Sonstige Parteien würden 4 Prozent der Umfrageteilnehmer und -teilnehmerinnen ihre Stimme geben.

Für die Umfrage hat YouGov zwischen dem 12. und dem 15. September 1.649 Wahlberechtigte in Deutschland befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind den Angaben nach repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
AfDAlice WeidelBundestagBündnis 90/Die GrünenCDUCSUSPDTino Chrupalla
Deutsche Bundespolitik
Alexander DobrindtAnnalena BaerbockBärbel Bas,Boris PistoriusCarsten SchneiderDorothee BärFriedrich MerzHeiko MaasJohann WadephulJulia KlöcknerKarl LauterbachKarin PrienLars KlingbeilMarkus SöderMichael KretschmerSahra WagenknechtStefanie HubigThorsten Frei
