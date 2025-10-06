t-online - Nachrichten für Deutschland
Neue Umfrage: AfD legt weiter in Wählergunst zu, SPD verliert

Neue Umfrage
Neuer Höchstwert: AfD legt weiter zu, SPD verliert

Von t-online
06.10.2025 - 19:36 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250917-911-010440Vergrößern des Bildes
Alice Weidel und Tino Chrupalla: Die AfD gewinnt in der Wählergunst weiter an Zuspruch. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)
Die AfD befindet sich weiter auf einem Umfragehoch. In der Wählergunst liegen die Rechtspopulisten weiter auf Rang eins.

Die AfD legt in der Wählergunst weiter zu und erreicht laut aktuellem Insa-Meinungstrend der "Bild"-Zeitung einen neuen Höchstwert von 26,5 Prozent. Damit liegt die Partei zwei Prozentpunkte vor der CDU/CSU, die auf 24,5 Prozent kommt.

Die SPD verliert dagegen einen Prozentpunkt und liegt bei 14,5 Prozent. Auch die Grünen verlieren leicht (–0,5 Prozentpunkte) und stehen bei 11 Prozent. Zulegen kann dagegen die Linke, die auf 11,5 Prozent kommt (+0,5). BSW (4 Prozent) und FDP (3,5 Prozent, +0,5) bleiben unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die sogenannten Sonstigen erreichen zusammen 4,5 Prozent.

Im wöchentlichen Politiker-Ranking profitiert AfD-Co-Chefin Alice Weidel nicht vom Höhenflug ihrer Partei: Sie rutscht um einen Platz auf Rang 15 ab. Ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla bleibt auf Platz 19. Kanzler Friedrich Merz belegt Platz 18, Schlusslicht ist Jens Spahn auf Platz 20.

Zu den Gewinnerinnen zählen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die auf Platz 10 vorrückt, und Linken-Chefin Ines Schwerdtner, die sich um fünf Ränge auf Platz 12 verbessert. An der Spitze des Rankings bleibt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

