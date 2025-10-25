Deutscher Freizeitpark steht vor dem Aus

Unzufriedenheit auf Rekordhoch Hälfte der Deutschen glaubt an vorzeitiges Ende von Schwarz-Rot

Von t-online 25.10.2025 - 20:49 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Friedrich Merz und Lars Klingbeil (Archivbild): Viele Deutsche glauben nicht, dass die Regierung vier Jahre hält. (Quelle: Political-Moments/imago-images-bilder)

Viele Deutsche glauben nicht, dass die aktuelle Bundesregierung die vollen vier Jahre übersteht. Die Unzufriedenheit mit der Koalition wächst.

Rund die Hälfte der Menschen in Deutschland glaubt, dass die schwarz-rote Regierungskoalition noch vor dem Ende der Legislaturperiode zerbricht. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild" glauben 49 Prozent an ein vorzeitiges Scheitern. Lediglich 32 Prozent denken, dass die Regierung die vollen vier Jahre übersteht. Der Rest der Befragten machte keine Angabe.

Derweil ist die Unzufriedenheit mit der Regierung auf ein Höchstmaß angestiegen. 66 Prozent der Befragten sehen die Arbeit von CDU/CSU und SPD negativ. Anfang Juni lag der Wert noch bei 44 Prozent. Der Anteil der Zufriedenen ist derweil auf 25 Prozent gesunken. Die Unzufriedenheit mit Kanzler Friedrich Merz persönlich stagniert dagegen bei 62 Prozent.