Unfälle

Auto fährt gegen Baum: Fahrer stirbt

30.04.2018, 21:28 Uhr | dpa

Ein 32 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall im Odenwaldkreis ums Leben gekommen. Sein Auto prallte am Montag zwischen Hummetroth und Höchst gegen einen Baum, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann verletzte sich bei dem Aufprall so stark, dass der noch an der Unfallstelle starb. Weshalb der Wagen von der Straße abkam, war zunächst unklar. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.