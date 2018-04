Unfälle

Motorradfahrer verunglückt tödlich

30.04.2018, 06:58 Uhr | dpa

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist im Südharz bei einem Überholmanöver tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntagabend auf der Bundesstraße 81 in der Nähe von Ilfeld im Kreis Nordhausen. Der Motorradfahrer solle versucht haben, mehrere Fahrzeuge zu überholen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei ein Auto ausgeschert und wollte ebenfalls überholen. Es sei zum Zusammenstoß gekommen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die B81 war während der Bergungsarbeiten an der Unfallstelle etwa drei Stunden gesperrt.