Kriminalität

Angriff auf 26-Jährige: Tatverdächtiger stellt sich

23.04.2018, 21:59 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno)- Nach dem lebensbedrohlichen Angriff auf eine 26-Jährige im Hamburger Stadtteil St. Pauli hat sich ihr Freund als mutmaßlicher Täter der Polizei gestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der Tatverdächtige am Sonntagnachmittag mit einem Rechtsanwalt erschienen und vorläufig festgenommen worden. Der 26-jährige Türke sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Ergebnis stand am Nachmittag noch aus.

Die 26-jährige Frau war in der Nacht zu Sonntag von Passanten mit einer Kopfverletzung und einer lebensgefährlichen, stark blutenden Stichverletzung im linken Oberschenkel zwischen parkenden Autos gefunden worden. Sie musste den Angaben zufolge wiederbelebt und im Krankenhaus notoperiert werden. Am Montag war ihr Zustand laut Polizei stabil, jedoch konnte sie noch nicht vernommen werden.