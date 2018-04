Unfälle

Autofahrer fährt in Stadtbahn-Haltestelle: Passant verletzt

23.04.2018, 20:18 Uhr | dpa

Ein Auto steht in Stuttgart-Zuffenhausen auf der Rampe einer Straßenbahn-Haltestelle. Foto: Andreas Rosar/Archiv (Quelle: dpa)

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in eine Haltestelle der Stuttgarter Stadtbahn gekracht, weil er wohl zu viel Gas gegeben hatte. Ein dort wartender 23-Jähriger wurde verletzt. Das Auto habe den Passanten bei dem Unfall am Montag gestreift, teilte die Polizei mit. Auch der Fahrer des Wagens erlitt Verletzungen. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer beim Abbiegen an einer Kreuzung wohl zu stark auf das Gaspedal getreten. Dabei kam er ins Schleudern und geriet auf die Rampe der Stadtbahnhaltestelle. Rettungskräfte versorgten die beiden verletzten Männer.