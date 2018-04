Fußball

Karlsruhe erobert nach Sieg beim FSV Zwickau dritten Platz

23.04.2018, 20:59 Uhr | dpa

Dem Karlsruher SC ist der Sprung auf den Relegationsplatz in der 3. Fußball-Liga gelungen. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz gewann am Montagabend beim FSV Zwickau mit 4:2 (2:0). Fabian Schleusener (19. Minute) und Marvin Pourie (36.) trafen schon in der ersten Halbzeit für den KSC. Fabian Eisele (46.) sorgte kurz nach Wiederbeginn für den Zwickauer Anschlusstreffer, ehe Kai Bülow (60.) und Anton Fink (80.) die Gäste mit 4:1 in Führung schossen. Zwickaus Kapitän Toni Wachsmuth (86.) setzte den Schlusspunkt unter eine torreiche Partie.

Der FSV war vor 4949 Zuschauern zunächst die aktivere Mannschaft, allerdings blieb die Elf von Trainer Torsten Ziegner vor dem Tor harmlos. Mit dem ersten sehenswerten Angriff gelang den Gästen die Führung. Pourie spielte den Ball in den Lauf von Schleusener, der mit einem Schuss ins lange Eck FSV-Torhüter Johannes Brinkies keine Chance ließ. In der 30. Minute besaß Bentley Baxter Bahn die Möglichkeit zum Ausgleich, sein Versuch aus spitzem Winkel konnte KSC-Schlussmann Benjamin Uphoff auf der Linie klären. Wenig später erhöhte Pourie mit einem Schuss in den Winkel auf 2:0 für Karlsruhe.