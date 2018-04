Energie

Innogy-Aktionäre treffen sich in unruhigen Zeiten

24.04.2018, 01:28 Uhr | dpa

Bei dem vor der Zerschlagung stehenden Energiekonzern Innogy treffen sich die Aktionäre heute zur Hauptversammlung. Innogy ist die Netz- und Ökostromtochter des Stromriesen RWE. Sie soll zwischen RWE und Eon aufgeteilt werden. Eon will das komplette Netz- und Endkundengeschäft übernehmen und RWE am Ende die Ökostrom-Produktion überlassen. RWE hält noch knapp 77 Prozent der Innogy-Aktien, den übrigen Aktionären will Eon ein Übernahmeangebot machen.

Am vergangenen Freitag hatte Innogy mit der Mitteilung überrascht, dass sich ein Investor für die Geschäfte des Unternehmens in der Tschechischen Republik interessiere. Innogy versorgt dort knapp 1,6 Millionen Gaskunden und etwa 377 000 Stromverbraucher. Bei dem Interessenten handelt es sich nach Angaben aus Branchenkreisen um den australischen Investor Macquarie. Dieser ist bereits mit knapp 50 Prozent an der tschechischen Innogy-Gesellschaft beteiligt.

RWE lehnt den Vorstoß ab. Eine Zerlegung und Veräußerung von Innogy in vielen Einzelteilen sei keine Alternative, hatte der Konzern mitgeteilt.