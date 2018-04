Gesundheit

Karlsruher Gemeinderat berät über ersten Drogenkonsumraum

24.04.2018, 02:19 Uhr | dpa

Saubere Utensilien für den Konsum von Drogen liegen in einem Drogenkonsumraum in Hamburg. Foto: Christophe Gateau/Archiv (Quelle: dpa)

Der Karlsruher Gemeinderat entscheidet heute, ob in der Stadt der erste Drogenkonsumraum im Südwesten eingerichtet werden soll. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) möchte eine Anlaufstelle schaffen, in der schwerst Abhängige mitgebrachte Drogen wie Heroin und Kokain unter hygienischen Bedingungen einnehmen können. Damit soll ihnen geholfen und der Werderplatz, auf dem sich teils bis zu 60 Drogen- und Alkoholsüchtige aufhalten, wieder attraktiv werden.

Mentrup braucht dazu grünes Licht vom Gemeinderat und eine rechtliche Grundlage vom Land. Die "Fixerstube" ist in der Stadt und auch in der grün-schwarzen Landesregierung umstritten. Während Sozialminister Manne Lucha (Grüne) das Vorhaben unterstützt, hat das CDU-geführte Innenministerium dem Vernehmen nach Bedenken - etwa aus Furcht vor einem möglichen Drogentourismus. Justizminister Guido Wolf (CDU) wartet das Votum der Stadt ab; er will nicht gegen deren Willen entscheiden.

Bundesweit gibt es bereits 23 Drogenkonsumräume. Bei einem positiven Bescheid aus Stuttgart könnte der Karlsruher Raum ab 2019 eröffnet werden. Vorgesehen ist auch ein Alkoholraum.