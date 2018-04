Prozesse

Prozess um Messerattacke: Verteidigung soll plädieren

24.04.2018, 02:29 Uhr | dpa

Im Prozess um die tödlichen Messerstiche in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) gehen heute die Plädoyers weiter. Vor dem Landgericht Mühlhausen hat der Verteidiger des 44 Jahre alten Angeklagten das Wort. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft wegen Totschlags gefordert. Die Anklagebehörde hält es für erwiesen, dass der mehrfach vorbestrafte Mann im Dezember 2016 vier Mal auf einen 59-Jährigen einstach und ihn so tötete. Die Anklage stützt sich auf mehrere Indizien, darunter eine am Tatort in der Wohnung des Opfers gefundene Zigarettenkippe mit DNA des Angeklagten. Bisher hat der 44-Jährige im Prozess geschwiegen. Das Urteil soll nach bisheriger Prozessplanung am 4. Mai verkündet werden.