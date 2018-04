Landtag

CDU-Landtagsfraktion sucht neuen Landtagsvizepräsidenten

24.04.2018, 03:38 Uhr | dpa

Die CDU-Landtagsfraktion nominiert an diesem Dienstag einen Kandidaten für den Posten des Landtagsvizepräsidenten. Amtsinhaber Wilfried Klenk (CDU) wechselt als Staatssekretär ins Innenministerium. Somit obliegt es nun der Fraktion, einen neuen Kandidaten aufzustellen. Erwartet wird, dass es mehrere Bewerber gibt. Sie müssten dann in der Sitzung ihre Kandidatur erklären.

Gewählt ist im ersten Wahlgang, wer die absolute Mehrheit auf sich vereint. Bei 43 Abgeordneten sind das 22 Stimmen. Sollte dies kein Kandidat schaffen, steht ein zweiter Wahlgang an, wo es ebenfalls eine absolute Mehrheit zu erreichen gilt. Sollte es immer noch keinen Sieger geben, treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in einem dritten Wahlgang gegeneinander an. Dann reicht eine einfache Mehrheit. In der Sitzung des Landtagsplenums am Mittwoch soll der neue Vizepräsident dann offiziell gewählt werden.