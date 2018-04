Brände

18 Tote bei Feuer in Karaoke-Bar in Südchina

24.04.2018, 03:50 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Guangzhou (dpa) - Bei einem Feuer in einer Karaoke-Bar in Südchina sind 18 Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Zu dem Feuer kam es in der Stadt Qingyuan in der Provinz Guangdong. Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin. Der Brand sei nach Mitternacht gelöscht worden.