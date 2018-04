Agrar

Deutschlands beste Melker im Wettkampf

24.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Eine Teilnehmerin beim Wettmelken entnimmt eine Probe Milch am Euter einer Kuh. Foto: Philipp Schulze (Quelle: dpa)

Die Elite der deutschen Melker hat sich zum Wettkampf im niedersächsischen Echem (Landkreis Lüneburg) eingefunden. Beim 35. Bundesmelkwettbewerb treten 36 Teilnehmer gegeneinander an. Der Sieger des seit Sonntag laufenden Wettbewerbs soll am Mittwoch feststehen. "Es geht vor allem um die Qualität der Milch und die Gesundheit der Tiere, aber auch um Geschwindigkeit und Milchmenge", sagte Agrar-Ingenieurin Nicola Vohralik von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) am Dienstag im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem (LBZ).

Saßen einst die Bauern mit Melkschemel und Eimer neben den Kühen, ist Melken heute eine High-Tech-Angelegenheit, bei der Maschinen oder gar Roboter zum Einsatz kommen. Der von der DLG ausgerichtete Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. In Deutschland gibt mehr als vier Millionen Milchkühe. Spitzentiere liefern im Jahr mehr als 14 000 Liter Milch, die Durchschnittsleistung liegt hierzulande bei etwa 8000 Litern.