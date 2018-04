Agrar

Melker messen sich in Bundeswettbewerb

24.04.2018, 04:18 Uhr | dpa

Kühe in einer Melkanlage. Foto: Rainer Jensen/Archiv (Quelle: dpa)

Den bundesweit besten Melker ermitteln derzeit die Milchbauern im niedersächsischen Echem (Landkreis Lüneburg). Der Sieger soll am Mittwoch feststehen. Heute soll es ein Schaumelken für Journalisten geben.

Der Bundesmelkwettbewerb findet alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten statt, diesmal am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem (LBZ) der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Für den seit Sonntag laufenden Wettstreit haben sich die 36 Teilnehmer auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene qualifizieren müssen. Der Gewinner muss nicht nur melken können, sondern auch umfassende Fachkenntnisse in der Milchproduktion vorweisen. Es gibt drei Disziplinen. Auf praktische Melkarbeit folgen der Test auf Eutergesundheit und eine schriftliche Prüfung.

Parallel zum 35. Bundeswettbewerb wird nach Angaben der Veranstalter ein europäischer Länderwettkampf im Melken ausgetragen. Dabei treten in Echem und Drage (Landkreis Harburg) je zwei Melker aus Belgien, Österreich, Deutschland und der Schweiz gegeneinander an. Auch hier soll der Sieger am Mittwochabend gekürt werden.