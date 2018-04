Unfälle

Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

24.04.2018, 06:08 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Lkw ist eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 44 in Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) schwer verletzt worden. Zunächst war der Lastwagen dem abbremsenden Auto eines 57-Jährigen ins Heck gekracht, wie die Polizei nach dem Unfall am Montagabend mitteilte. Anders als ein Auto vor ihm konnte der Lastwagenfahrer nicht mehr ausweichen und verlor nach dem Aufprall die Kontrolle über sein Gefährt, welches auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen das Auto der 60-jährigen Frau aus Worms stieß. Sie wurde mit einer Verletzung am Sprunggelenk ins Krankenhaus gebracht. Außer ihr wurde niemand verletzt.