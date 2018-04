Notfälle

Jugendlicher stirbt nach Saar-Bergung: Eine Festnahme

24.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Nur wenige Stunden nach dem Tod eines 16-Jährigen, der am Montag leblos aus der Saar in Saarbrücken geborgen wurde, hat die Polizei einen 18-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der 16-Jährige war am Montagabend im Krankenhaus gestorben. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Tatverdächtige mit dem Jugendlichen geprügelt und ihn ins Wasser gestoßen haben. Bis zu 30 Minuten trieb der Junge im Fluss, bevor Rettungstaucher ihn fanden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, soll eine Obduktion im Laufe des Tages klären, ob der 16-Jährige schon im Streit Verletzungen erlitten hat und woran er starb. Die Staatsanwaltschaft werde dann entscheiden, ob sie Haftbefehl gegen den 18-Jährigen erlasse.