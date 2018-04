Notfälle

Verletzter Mann an Straßenbahn gefunden und gestorben

24.04.2018, 06:08 Uhr | dpa

An einer Straßenbahnschiene in Erfurt ist in der Nacht zum Dienstag ein schwer verletzter Mann gefunden worden, der wenig später starb. Der Fahrer der Tram habe den Notruf abgesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Unklar war zunächst, ob der noch unbekannte Mann von der Straßenbahn erfasst wurde. Die Art der Verletzungen und die Situation vor Ort ließen die Beamten daran zweifeln, dass es sich um einen Unfall handelte. Nähere Ausführungen zu dem Einsatz am späten Montagabend machte die Behörde zunächst nicht. Man schließe auch ein Gewaltverbrechen nicht aus, sagte ein Sprecher. Sowohl ein Unfallsachverständiger als auch die Kriminalpolizei sind an den Ermittlungen beteiligt.