Unfälle

Auto überschlägt sich mehrmals in Schwandorf: Ein Toter

24.04.2018, 06:08 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Brücke im oberpfälzischen Schwandorf ist ein 25 Jahre alter Fahrer ums Leben gekommen und sein 33-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden. Das Auto war nach Angaben eines Zeugen ins Schleudern geraten und hat sich mehrmals überschlagen, wie die Polizei nach dem Unfall am Montagabend mitteilte. Der Fahrer wurde noch mit schwersten Verletzungen in ein Regensburger Klinikum gebracht, wo er am frühen Dienstagmorgen starb. Beiden Männern wurde auf Anforderung der Staatsanwaltschaft Amberg Blut entnommen.