Brände

Brand eines leerstehenden Gebäudes irritiert Anwohner

24.04.2018, 06:08 Uhr | dpa

Brandgeruch über dem Südosten Leipzigs hat am Montagabend für zahlreiche Anrufe besorgter Bürger aus dem Stadtteil Stötteritz bei der Polizei gesorgt. Die Polizei ordnete den Qualmgeruch schließlich dem Brand eines leerstehenden zweistöckigen Gebäudes zu, das voll in Flammen stand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr rückte an und brachte die Flammen unter Kontrolle. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt oder vermisst wurde niemand.