Brände

Neun Verletzte durch brennendes Altpapier im Keller

24.04.2018, 06:19 Uhr | dpa

Beim Brand im Keller eines Geschäftshauses mit Wohneinheiten in Clausthal-Zellerfeld (Kreis Goslar) sind neun Menschen leicht verletzt worden. Fünf von ihnen wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher nach dem Brand am Montagnachmittag sagte. Im Keller des Gebäudes war aus bislang ungeklärter Ursache ein Karton mit Altpapier in Brand geraten. Die Feuerwehr habe die Flammen aber ohne Probleme löschen können, sagte der Sprecher. Am Gebäude sei kein Schaden entstanden.