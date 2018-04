Agrar

Ökolandbau wird von Wiesen und Weiden dominiert

24.04.2018, 06:39 Uhr | dpa

Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Rheinland-Pfalz besteht zum größten Teil aus Wiesen und Weiden: Diese vor allem für die Milchwirtschaft genutzten Grünlandflächen hatten mit rund 40 000 Hektar einen Anteil von 63 Prozent an der gesamten Ökolandbaufläche von 63 561 Hektar (2016). Dies geht aus der Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage aus der Grünen-Fraktion hervor. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche nahm in Rheinland-Pfalz seit 2010 um 68 Prozent zu.

Nach ökologischen Grundsätzen betriebener Ackerbau wächst nach Angaben des Ministeriums ebenfalls, "da mit der Umstellung Milchvieh haltender Betriebe auch der Bedarf an Futter zunimmt". Nach den zuletzt verfügbaren Zahlen waren es rund 25 Prozent (16 000 ha). Einen Zuwachs von jährlich 200 bis 350 Hektar oder acht Prozent gibt es im ökologischen Weinbau, dessen Fläche von 6170 Hektar einem Anteil von knapp zehn Prozent entspricht. Bio-Produktion lohne sich immer mehr, da die Nachfrage nach ökologisch angebauten Lebensmitteln stetig größer werde, erklärte die agrarpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Jutta Blatzheim-Roegler.