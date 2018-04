Unfälle

Kleintransporter kracht gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

24.04.2018, 06:39 Uhr | dpa

Ein 67-Jähriger ist mit seinem Kleintransporter in Auerbach (Vogtlandkreis) gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Er war mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei nach dem Unfall am Montag mitteilte. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.