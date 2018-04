Kriminalität

Streit vor Klubhaus: Haftbefehl gegen 18-Jährigen erlassen

24.04.2018, 08:09 Uhr | dpa

Nach einem Streit vor einem Klubhaus in Saalfeld ist gegen einen mutmaßlichen Messerstecher Haftbefehl erlassen worden. Das habe ein Ermittlungsrichter am Montagabend entschieden, teilte die Polizei in Saalfeld am Dienstag mit. Dem 18-Jährigen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er sitzt jetzt in einer Thüringer Jugendstrafanstalt in Untersuchungshaft. Laut Polizei soll der Jugendliche in der Nacht zu Sonntag mit einem Messer auf einen Sicherheitsmitarbeiter eingestochen und diesen leicht am Bauch verletzt haben.

Vor dem Klubhaus war es zu einem Streit zwischen mehreren Sicherheitsmitarbeitern und einer Gruppe Jugendlicher gekommen. Auslöser war, dass der Sicherheitsdienst einem minderjährigen und einem merklich angetrunkenen Jugendlichen aus der Gruppe den Eintritt zur Musikveranstaltung im Klubhaus verwehrt hat. Ein ebenfalls zu der Gruppe gehörender 21-Jähriger soll während der Auseinandersetzung mehrere Mitarbeiter beschimpft und zwei gebissen haben. Dann soll der 18-Jährige das Messer gezogen haben.