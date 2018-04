Auto

Opel-Eigner PSA verkauft mehr als eine Million Autos

24.04.2018, 08:19 Uhr | dpa

Der Opel-Eigner PSA hat im ersten Quartal dieses Jahres über eine Million Autos verkauft. Der Absatz stieg im Vergleich zum ersten Vierteljahr 2017 auf insgesamt 1,05 Millionen Fahrzeuge, teilte die französische Gruppe am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris mit. Der Konzernumsatz stieg inklusive Opel kräftig um gut 42 Prozent auf rund 18,2 Milliarden Euro. Auf die im vergangenen Sommer übernommene Opel-Sparte - dazu gehört auch die britische Schwestermarke Vauxhall - entfiel dabei ein Umsatzanteil von 4,84 Milliarden Euro.

In Deutschland gibt es Kritik am Kurs des Managements des PSA-Konzerns, zu dem auch die Marken Peugeot, Citroën und DS gehören. Die Sanierungsverhandlungen für die Opel-Werke blieben bisher ohne Ergebnis. In Eisenach ist am Dienstag eine Protestaktion geplant (13.45 Uhr). Dabei wollen sich Beschäftigte, Gewerkschafter und thüringische Landespolitiker für den Erhalt des Standorts einsetzen. Unter anderen werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) erwartet.