Unfälle

Auto rauscht in Kreuzberger Imbiss: Polizei ermittelt

24.04.2018, 08:29 Uhr | dpa

Im Fall des Autos, das in Berlin-Kreuzberg in einen Imbiss gefahren ist, sucht die Polizei weiter nach den Hintergründen. "Zur Stunde gibt es keine neuen Erkenntnisse. Es ist nicht klar, ob der Fahrer aus Versehen oder mit Absicht in das Lokal gefahren ist", sagte eine Sprecherin der Polizei am frühen Dienstagmorgen. Das Fahrzeug war am Montag in den Imbiss in der Charlottenstraße gerauscht - sechs Menschen wurden leicht verletzt. Der 32 Jahre alte Fahrer wurde in Gewahrsam genommen. Unmittelbar nach dem Vorfall sagte ein Sprecher der Polizei, alles deute auf einen Unfall hin.