Verkehr

Taxifahrer rast vor Verkehrskontrolle davon

24.04.2018, 08:38 Uhr | dpa

Die Polizei sucht nach einem Taxifahrer, der am Montagabend vor einer Kontrolle in Bad Neuenahr abgehauen ist. Der Fahrer floh mit hoher Geschwindigkeit und missachtete dabei mehrere Verkehrsregeln, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Seine Flucht führte ihn bis auf die Autobahn 61 und anschließend durch mehrere Ortschaften. Die Beamten verloren das Taxi schließlich aus den Augen. Zeugen, die durch den geflohenen Fahrer gefährdet wurden, sollten sich bei der Polizei melden.