Kriminalität

Angriff auf 26-Jährige in St. Pauli: Haftbefehl gegen Freund

24.04.2018, 09:28 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno)- Nach dem lebensbedrohlichen Angriff auf eine 26-Jährige in Hamburg-St.-Pauli ist gegen den Freund des Opfers Haftbefehl erlassen worden. Dem 26-Jährigen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Passanten hatten die Frau mit einer lebensgefährlichen Stichwunde am Oberschenkel und einer Kopfverletzung in der Nacht zu Sonntag zwischen parkenden Autos im Stadtteil entdeckt. Sie musste laut Polizei wiederbelebt und im Krankenhaus notoperiert werden. Wenig später habe sich der 26-jährige Freund des Opfers der Polizei gestellt.