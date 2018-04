Energie

Land will mehr Windstrom für Wärme und Verkehr nutzen

24.04.2018, 09:49 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein will seine Rolle als Energiewendeland weiter ausbauen. Ziel müsse es sein, mit dem nördlichsten Bundesland die Technologieführerschaft bei der Weiterentwicklung der Sektorenkopplung zu übernehmen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe darum, mithilfe erneuerbarer Energien, die vor allem Strom liefern, alle Sektoren der Wirtschaft CO2-frei mit Energie zu versorgen. Dazu gehöre etwa die Umwandlung von Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff. Auch zur Wärmeerzeugung und im Verkehr soll verstärkt Ökostrom genutzt werden.

Am Mittwoch befasst sich der Landtag mit dem Thema Windenergie. Unter anderem soll Innenminister Hans Joachim Grote (CDU) die Eckpunkte der künftigen Regionalplanung für den Ausbau der Windkraft an Land erläutern. Die Landesregierung will danach bei neuen Flächen die Abstände von Windkraftanlagen zu Wohnbebauung auf 1000 Meter erhöhen. "Wir nehmen damit mehr Rücksicht auf die Menschen im Land", sagte Günther. Am Ziel, bis 2025 zehn Gigawatt Windstrom an Land zu produzieren, hält Günther dennoch fest.