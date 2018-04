Verkehr

Verkehr auf Autobahn 59 soll in beide Richtungen fließen

24.04.2018, 09:59 Uhr | dpa

Nach der Sperrung einer Brücke der Autobahn 59 bei Duisburg soll der Verkehr bald wieder in beide Richtungen rollen. Eine Komplettsperrung sei kein Thema, sagte ein Sprecher von Straßen.NRW am Dienstagmorgen. Demnach soll der Verkehr während der aufwendigen Reparaturarbeiten zumindest eingeschränkt auch in die derzeit gesperrte Fahrtrichtung Dinslaken fließen. Die Gegenrichtung ist befahrbar. Weiter Details will die Landesbehörde im Laufe des Tages bekanntgeben.

Die A59 war vor gut einer Woche nach einem Brand unter der Brücke zwischen dem Kreuz Duisburg und der Ausfahrt Duisburg-Meiderich in Richtung Norden gesperrt worden. Dort waren ein Lastwagen und weitere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Die Hitze hatte Stahlelemente der 60 Jahre alten Brücke stark beschädigt.

Mit Hilfe von Materialproben sollten das Ausmaß der Schäden untersucht und statische Berechnungen angestellt werden, hatte Straßen.NRW mitgeteilt. Die Ergebnisse würden derzeit ausgewertet, hieß es am Montag. Die Reparatur sei aufwendig. Stahlersatzteile für die Brücke müssten angefertigt werden.