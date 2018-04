Polizei

Polizei begleitet verirrten Jungen nach Hause

24.04.2018, 10:18 Uhr | dpa

Ein verirrter Junge ist von der Polizei nach Hause gebracht worden. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hatte der Siebenjährige am Montagnachmittag in einem Schnellrestaurant in Mayen um Hilfe gebeten. Er war von einen älteren Freund nach einer Nachhilfestunde alleine zurückgelassen worden und kannte seinen Heimweg nicht mehr. Das Kind wurde bis zum Eintreffen der Polizei von Angestellten des Schnellrestaurants bekocht und schließlich von den Beamten heimgeleitet.