Kriminalität

Bankangestellter soll Überfall vorgetäuscht haben

24.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Ein Bankangestellter soll am Tag vor Weihnachten 2016 einen Überfall auf seine Filiale der Raiffeisenbank im osthessischen Petersberg-Steinau vorgetäuscht und rund 150 000 Euro eingesteckt haben. Der 51-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, sein mutmaßlicher Komplize ist mangels Fluchtgefahr auf freiem Fuß, wie die Staatsanwaltschaft in Fulda am Dienstag mitteilte. Den beiden Männern wird zudem ein Überfall auf eine Geldbotin der Filiale 2013 zur Last gelegt. Dabei sollen sie etwa 100 000 Euro erbeutet haben.

Bei der Durchsuchung von sieben Gebäuden in Osthessen, darunter der Wohnung und der Arbeitsstelle des mutmaßlichen Mittäters, stellten die Beamten mehr als 80 000 Euro sicher. Zudem fanden sie eine Übungshandgranate, zwei Revolver, ein Gewehr, Munition und "weitere Beweismittel". Bei dem Einsatz war auch ein Geldspürhund im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue und der Vortäuschung einer Straftat, aber auch wegen räuberischer Erpressung wegen des Überfalls auf die Geldbotin. Zu Einzelheiten, dem Motiv der Männer und ihrem Aussageverhalten machten die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Angaben.

Polizeibeamte aus Dresden hatten den 51-Jährigen aus Künzell am vergangenen Mittwoch an einer Autobahnraststätte bei Dresden festgenommen. Er arbeitete nicht mehr bei der Bank und war auf dem Weg nach Polen.