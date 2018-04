Verkehr

Dresden bekommt 2,5 Millionen Euro für Elberadweg

24.04.2018, 11:59 Uhr | dpa

Dresden erhält vom Land Sachsen rund 2,5 Millionen Euro für den Elberadweg. Konkret solle das Geld für die Instandsetzung der denkmalgeschützten Stahlfachwerkbrücke am Alberthafen dienen, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Die 1893 errichte Brücke war direkt neben einer Eisenbahnbrücke nach einem Entwurf von Claus Köpke, dem Konstrukteur des "Blauen Wunders" in Dresden, entstanden. Der Elberadweg gilt als wichtigster Fahrradweg Sachsens. Vor allem am Wochenende ist er zwischen Meißen und der Sächsischen Schweiz stark befahren. Aber auch viele Dresdner nutzen ihn, um aus östlich gelegenen Stadtteilen in die Innenstadt zu kommen.