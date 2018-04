Schulen

Weniger Flüchtlingskinder in den Klassen zum Deutsch lernen

24.04.2018, 11:59 Uhr | dpa

Die Zahl der Flüchtlingskinder in den sogenannten Deutschlernklassen an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen ist gesunken. Im Februar besuchten 3436 Mädchen und Jungen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, diese Klassen, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Im Januar 2017 waren es noch 4781 gewesen. Das Land hatte mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 Geld für 100 zusätzliche Lehrer für den Deutsch-Unterricht von Flüchtlingskindern bereitgestellt. Derzeit seien 98 Stellen besetzt, hieß es.

Zunächst hatte das Bildungsministerium mitgeteilt, dass die Zahl der Flüchtlingskinder an den Schulen insgesamt gesunken sei. Diese Angaben wurde präzisiert: Zurückgegangen sei die Zahl der Kinder in den sogenannten Deutschlernklassen.