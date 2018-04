Notfälle

23-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall

24.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Ein 23-jähriger Mitarbeiter der Stadtwerke Tübingen ist am Montag an den Folgen eines Arbeitsunfalls gestorben. Der Mann war am Freitag beim Entfernen der Oberleitung von Häusern in Ammerbuch (Kreis Tübingen) durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Dabei gehe es auch um die Frage, warum während der Arbeiten Strom auf der Leitung war, sagte ein Polizeisprecher.

"Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Tübingen hat ein sehr großes Interesse daran, den Unglückshergang aufzuklären", erklärte sie. Das Unternehmen unterstütze die Ermittler. Über den Tod des Kollegen sei man bestürzt. "Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen."