Demonstrationen

1. Mai in Chemnitz: Linke ruft zu Protesten gegen Rechts auf

24.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Die sächsischen Linken rufen dazu auf, am 1. Mai ein Zeichen gegen die in Chemnitz geplante Demonstration der Neonazi-Partei Der III. Weg zu setzen und zu demonstrieren. Die Linke unterstütze alle Proteste gegen den Aufmarsch, teilten die Linken am Dienstag mit.

Die vom Verfassungsschutz beobachtete Partei Der III. Weg hat in Chemnitz für den 1. Mai eine Demonstration angemeldet. Parallel haben auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und zahlreiche weitere Organisationen in Chemnitz zu Demonstrationen gegen Rechts aufgerufen. Sie rechnen mit rund 1000 Teilnehmern.