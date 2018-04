Kriminalität

Gewerkschaft: Auch Kommunen müssen für Sicherheit sorgen

24.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht beim Thema Innere Sicherheit auch die Kommunen in der Pflicht. Das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen müsse gestärkt werden, sagte Niedersachsens GdP-Chef Dietmar Schilff am Dienstag auf Anfrage. Dabei könne die Polizei nicht die alleinige Verantwortung tragen. Sicherheit sei auch eine kommunale Aufgabe. So werde das subjektive Sicherheitsempfinden unter anderem auch durch eine sichere Beförderung in Bussen und Bahnen sowie die Eindämmung von sogenannter Angsträume entscheidend geprägt.

Mit dem Thema Sicherheit in Stadtvierteln und Wohnquartieren beschäftigten sich am Dienstag in Bremen zum Auftakt eines dreijährigen Forschungsprojektes Experten von Polizei, Stadtplanungs- und Ordnungsämtern sowie Vertreter von Wohnungsgesellschaften. Das vom Bundesforschungsministerium mit 1,4 Millionen Euro geförderte Projekt "Sicherheit und Vielfalt im Quartier - DiverCity" steht unter Federführung des Landeskriminalamtes Niedersachsen. Auch das Deutsche Institut für Urbanistik ist an dem Vorhaben beteiligt.