Kriminalität

Verdacht auf Drogenhandel: Haftbefehl gegen 24-Jährigen

24.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Wegen des Verdachts auf Drogenhandel in Mannheim und Ludwigshafen hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen erlassen. Das teilte die Polizei am Dienstag in Mannheim mit. Der Mann sei am Freitag am Hauptbahnhof der nordbadischen Stadt von einer Streife kontrolliert worden - und die Beamten hätten in seinem Rucksack rund 200 Gramm Marihuana gefunden. In seiner Wohnung im benachbarten Ludwigshafen wurden demnach weitere 208 Gramm Marihuana beschlagnahmt. Außer dem Rauschgift sei ein gesetzlich verbotener Schlagring gefunden worden.