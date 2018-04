Triathlon

Ironman bis 2021 in Hamburg: Gesamte Strecke in Hansestadt

24.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg wird bis mindestens 2021 Austragungsort eines Ironman-Triathlon sein. Das gaben Sportstaatsrat Christoph Holstein und der Veranstalter am Dienstag bekannt. "Wir hatten hier im vergangenen Jahr eine sehr schöne Premiere. Die Zufriedenheit der Teilnehmer lag bei 93 Prozent. Das war der dritte Platz unter rund 200 Veranstaltungen", betonte Managing Director Björn Steinmetz: "Hamburg ist eine der Triathlon-Hauptstädte. Oder vielleicht sogar die Hauptstadt."

Trotz des großen Zuspruchs haben die Organisatoren allerdings Änderungen vorgenommen. So wird es bei der zweiten Auflage am 29. Juli eine große Schwimmrunde (3,8 Kilometer) in Binnen- und Außenalster geben. Die 180 Kilometer lange Radstrecke wird komplett nach Hamburg verlegt und führt von der Innenstadt ostwärts am Elbdeich entlang bis kurz vor Geesthacht. Die Marathon-Laufstrecke bleibt an Binnen- und Außenalster.

Welche Topathleten außer der Vorjahressiegerin Daniela Sämmler in Hamburg starten, ist noch ungewiss. "Für mich war schon nach dem Zieleinlauf im vergangenen Jahr klar, dass ich wiederkomme", sagte die Darmstädterin, die ergänzte: "Ich weiß von vielen anderen, dass sie hier gerne einmal antreten möchten."